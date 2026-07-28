Почти 90% сделок с новостройками в ХМАО проходят через ипотеку

В ХМАО ипотека стала главным способом покупки жилья в новостройках. В июне 2026 года на нее пришлось 87% сделок на первичном рынке. Для сравнения: в среднем по России этот показатель составил 71%, сообщили СИА-ПРЕСС в «Авито Недвижимости».

Эксперты связывают такую активность с ожиданием изменений по «Семейной ипотеке». Покупатели могут торопиться оформить сделку на действующих условиях. Еще один фактор – постепенное снижение ключевой ставки. Сейчас она снижена до 14% годовых.

На вторичном рынке ипотека тоже стала заметнее. В июне ее доля в сделках с готовым жильем в ХМАО составила 49%. Это на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Всего за месяц на вторичном рынке округа заключили 1,5 тысячи сделок между физлицами. Это на 33% больше, чем в июне прошлого года. При этом ипотечных сделок стало еще больше – на 49%.

Ранее стало известно, в Югре произошел рост предложений по долгосрочной аренде малогабаритного жилья. В июне 2026 года однокомнатных квартир стало на 14% больше, чем годом ранее, а студий – на 5%.

Отдельно в Сургуте вырос интерес к готовому жилью в свежих домах. Так, в июне 2026 года квартиры в домах недавней постройки на вторичном рынке стоили дороже новостроек: 151,7 тысячи рублей за квадратный метр против 145 тысяч рублей на первичном рынке.