Россияне взяли потребительских кредитов на 2,9 трлн рублей

2,9 трлн рублей потребительских кредитов оформили россияне с начала этого года. По сравнению с таким же периодом 2025 этот объем вырос на 64%. Такие данные сообщили в ВТБ, там посчитали, что во всех банках страны заемщики оформили 15 млн кредитов наличными. По количеству рост составил 43%. Повлияло постепенное снижение ключевой ставки и отложенный спрос населения.

«Рынок потребкредитования продолжает расти вслед за корректировкой среднерыночных ставок. Россияне постепенно возвращаются к отложенным крупным покупкам и активно рассматривают рефинансирование, которое сейчас становится экономически целесообразным. В то же время в месячном выражении динамика выдачи потребкредитов в июле выглядит более сдержанно, чем в первом полугодии», — прокомментировал ситуацию представитель банка Алексей Охорзин.

Он отметил, что осторожные действия ЦБ по ключевой ставке с одной стороны делают кредитование доступнее, но ещё оставляют вкладчикам возможность зарабатывать на депозитах.