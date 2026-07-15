В Югре выросли цены на бензин, дизель и зарубежный туризм

В Югре заметно подорожало топливо. К концу июня 2026 цены на автомобильный бензин выросли на 22,4%, на дизельное топливо – на 13%. Такие данные приводит Тюменьстат.

В целом товары и услуги в округе подорожали в среднем на 4,2% по сравнению с декабрем 2025 года. Это совпадает с общероссийским показателем. Сильнее всего выросли тарифы на услуги – на 6,2%. Продовольственные товары подорожали на 4,1%, непродовольственные – на 2,8%.

Среди продуктов больше всего выросли цены на:

сахар – на 11,6%;

овощи и фрукты – на 10,9%;

крупы и бобовые – на 7,2%;

рыбу и морепродукты – на 6,2%;

кондитерские изделия – на 4,8%;

колбасы и продукты из мяса и птицы – на 4,4%;

яйца – на 2,6%.

При этом часть продуктов стала дешевле. Снизились цены на сливочное масло – на 4%, макароны – на 3,9%, молоко и молочную продукцию – на 3,7%, сыр – на 3,5%. Мясо и птица подорожали менее чем на 1%.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на медикаменты – на 5,7%. Также подорожали табачные изделия, телерадиотовары, мебель, косметика и строительные материалы. Одежда, обувь и трикотаж прибавили менее 1%. Электротовары и бытовые приборы, наоборот, подешевели на 3,5%.

В сфере услуг самый сильный рост показали зарубежный туризм – на 26,9%, пассажирский транспорт – на 20,4%, ветеринарные услуги – на 19,2% и юридические услуги – на 18,4%. Также подорожали спорт, связь, медицина, культура, бытовые и образовательные услуги.

Жилищные и коммунальные услуги, включая аренду квартир, выросли менее чем на 1%. Услуги банков подешевели на 1,7%.