Руслан Кухарук поздравил первого губернатора Югры с днем рождения

Сегодня, 31 мая, первый губернатор Югры Александр Филипенко отмечает свой 76-й день рождения. С праздником почетного жителя автономного округа поздравил действующий глава региона Руслан Кухарук.

«Под Вашим руководством регион обрел четкую экономическую стратегию, укрепил социальную инфраструктуру и сформировал кадровый потенциал, ставший основой для последующих достижений. Особенно ценим Вашу приверженность принципу: Югра – это прежде всего ее жители. Вы показали, что развитие нефтегазового комплекса должно идти рука об руку с созданием условий для достойной жизни северян», – написал он в своих соцсетях.

Напоминаем, Александр Филипенко руководил Югрой с 1991 по 2010 годы.