В Югре утром объявили ракетную опасность, спустя час режим отменили

В Югре утром 5 мая около 4:00 был введен режим ракетной опасности. Спустя примерно час его отменили. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор региона Руслан Кухарук.

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие», − говорится в сообщении.

При введении режима ракетной опасности власти советовали не выходить на улицу, оставаться дома или укрыться в капитальном здании, подземном переходе или паркинге, а также не покидать безопасное место до сигнала об отмене. Кроме того, предупреждали о возможных ограничениях мобильной связи и интернета.

Также жителям напомнили о запрете трогать или перемещать обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны и беспилотниках. О подозрительных предметах необходимо сообщать по номеру 112.

Позднее глава региона сообщил об отмене режима: «Отбой ракетной опасности на территории Югры. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112».

При этом, как отмечают жители в комментариях под публикацией губернатора, СМС-оповещения о ракетной опасности получили не все, либо сообщения приходили с задержкой.

«Но вроде такая информация должна приходить сообщением каждому гражданину на телефон, как это делают в других субъектах нашей страны», − написала пользователь Оксана М.

«Смс пришла, но об отмене − нет. Страшно…», − отметила пользователь Sofa.

«У меня до сих пор ни одного смс нет. Об этом узнала здесь, в чате губернатора и только две минуты назад», − добавила Наталья И.