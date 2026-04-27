Всеволод Кольцов подал документы на праймериз «Единой России» по Нефтеюганску

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по Нефтеюганскому одномандатному избирательному округу № 7. Об этом сообщает ugra-news.ru. В случае победы на праймериз он будет представлять партию на выборах в Думу Югры.

Кольцов заявил, что Нефтеюганск, несмотря на статус третьего по численности города региона, сейчас переживает непростой период. По его словам, почти половина жителей не связывает с городом свое будущее, а среди основных претензий звучат жалобы на качество жизни и медицины.

«Наш автономный округ на протяжении многих лет в независимых федеральных рейтингах уверенно входит в ТОП регионов страны по уровню жизни и благосостояния людей. При этом я вижу, что Нефтеюганск — наш третий по численности город — переживает не лучшие времена: почти половина жителей не связывает с ним свое будущее, много жалоб на качество жизни и, в частности, медицины. Опираясь на свой опыт врача и управленца высшего звена, как на накопленный фундамент, я уверен, что текущую модель работы социальной сферы города необходимо переформатировать», — отметил Всеволод Кольцов.

Он также сообщил, что получил одобрение губернатора Югры Руслана Кухарука на участие в предварительном голосовании.

В этом году в Югре запланированы 18 избирательных кампаний, в рамках которых будут распределены 297 мандатов депутатов Госдумы, Думы Югры, Тюменской областной думы и представительных органов муниципалитетов. Еще 11 мандатов разыграют на дополнительных выборах в пяти муниципальных образованиях.