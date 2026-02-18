В Югре стартовали проверки ЧОП в школах и колледжах с «контрольными проносами» оружия

В образовательных учреждениях Югры стартовали масштабные проверки частных охранных предприятий, которые отвечают за пропускной режим. По данным РИЦ «Югра», поручение дал губернатор Руслан Кухарук, а департамент образования проводит работу совместно с УМВД и Росгвардией.

Как отмечается, проверяющие оценивают, насколько бдительны сотрудники ЧОП и готовы ли они предотвратить реальную угрозу. Основным инструментом стали «контрольные проносы» предметов, которые запрещено приносить в школы, колледжи и вузы. В роли статистов выступают преподаватели, студенты или старшеклассники. Задача — попытаться незаметно пронести условно опасный предмет и зафиксировать реакцию охраны.

«Если в ходе контрольного проноса запрещённый предмет был пропущен, к соответствующему ЧОП выставляется претензия. Процедура будет повторена для оценки эффективности принятых мер», — пояснил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Результаты каждого мероприятия, по информации агентства, официально фиксируются и направляются в департамент. На основе этих данных будут приниматься управленческие решения для усиления безопасности.

РИЦ «Югра» отмечает, что поручение о тотальной проверке социальных учреждений и общественных пространств губернатор дал после того, как в две школы региона за короткое время заявились ученики с топорами.