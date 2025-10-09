В Югре назвали самые популярные среди соискателей профессии октября 2025 года

Югорчане за последние 30 дней чаще всего искали работу менеджеров по продажам и по работе с клиентами. На эту категорию приходится около 3,2 тысячи активных резюме. На втором месте — водители (примерно 2,6 тысячи резюме), а третью строчку занимают администраторы (около 2 тысяч). Такие данные приводит в своем исследовании сервис hh.ru.

Растёт интерес к рабочим профессиям — в топ вошли разнорабочие с показателем 1,9 тысячи активных резюме. Традиционно востребованной остаётся работа, не требующая высокой квалификации и специального образования. Так, соискатели активно откликаются на вакансии упаковщиков и комплектовщиков (1,8 тысячи резюме), продавцов-консультантов и кассиров (1,5 тысячи), курьеров (1,4 тысячи), официантов и барменов (1,2 тысячи).

Среди офисных специальностей популярны профессии экономиста (1,7 тысячи резюме), бухгалтера (1,6 тысячи), а также секретаря, делопроизводителя и архивариуса (по 1,1 тысячи резюме).

По оценке экспертов hh.ru, проще всего найти работу продавцам-консультантам, так как спрос на таких специалистов остаётся высоким: на одну вакансию приходится в среднем менее двух резюме. В то же время самая высокая конкуренция наблюдается среди секретарей — около 62 резюме на одну вакансию, делопроизводителей — почти 40, экономистов — около 28, начальников смен и мастеров участков — примерно 21, технологов — также около 20.

Повышенная конкуренция за рабочие места отмечается и у упаковщиков, администраторов, официантов и бухгалтеров. На одну вакансию здесь приходится от 10 до 20 резюме. В то же время для водителей, разнорабочих и курьеров ситуация на рынке труда остаётся более стабильной и сбалансированной — конкуренция умеренная, от 4 до 7 резюме на рабочее место.