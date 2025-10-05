Врачи ХМАО помогли маме выносить ребенка на диализе и спасли ее жизнь

В 2014 году в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу на сроке 20 недель обратилась беременная горожанка с тяжелой почечной недостаточностью. Вынашивание ребенка на диализе – уникальный случай даже по мировым меркам, но врачи решили сохранить беременность, рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов.

«Шесть дней в неделю на протяжении всей беременности Анастасия проходила гемодиализ. Команда специалистов контролировала каждый шаг. И на сроке 37 недель врачи провели кесарево сечение. Родилась здоровая девочка. После этого жизнь молодой мамы продолжалась на диализе. Целых 11 лет – день за днем, «прикованная» к аппарату», – написал он в своих соцсетях.

3 августа 2025 года Анастасии провели долгожданную трансплантацию почки. Операция прошла успешно.

«Сейчас я ощущаю себя абсолютно здоровым человеком. Эти годы были очень тяжелыми, но врачи всегда были рядом, поддерживали меня. Благодаря им у меня есть дочь, а теперь и возможность жить полноценной жизнью. Я мечтаю о сыне и верю, что у меня впереди счастливое будущее», – поделилась Анастасия.

По словам Романа Паськова, в ХМАО развитие органного донорства – приоритет. С 2015 года здесь провели 92 пересадки почки, и сегодня с донорскими органами живут 148 человек.