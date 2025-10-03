1 500 югорчан призовут в армию в рамках осеннего призыва

Осенняя призывная кампания стартовала в Югре 1 октября и продлится до 31 декабря. На службу планируют направить более 1 500 жителей региона. Такие данные озвучили на заседании в правительстве округа под председательством губернатора Руслана Кухарука.

«По итогам весенней призывной кампании благодаря слаженной работе всех служб и ведомств задание на призыв граждан выполнено автономным округом в полном объеме. Мы направили в Вооруженные Силы Российской Федерации более 1 900 югорчан», − напомнил глава региона.

Так, весной 2025 года количество призванных на военную службу в Югре выросло на 2,8%, количество предоставленных отсрочек снизилось на 1,2%. Показатель годности к службе составил 60,7%.

Военный комиссар Югры Роман Вуколов подчеркнул, что все подразделения комиссариата готовы к проведению осеннего призыва. Сборный пункт полностью укомплектован − обеспечены продовольствие, вещевое имущество, персональные электронные карты и жетоны.

Среди новшеств − возможность создания единых призывных комиссий, которые будут работать сразу на несколько территорий. Также Вуколов напомнил, что решение о призыве действительно в течение года с момента его принятия, а добровольцы, находящиеся в официальных формированиях, могут получить отсрочку.

Напоминаем, осенний призыв-2025 стал крупнейшим за девять лет − в армию отправят 135 тысяч человек.