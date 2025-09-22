​Студент из Югры занял второе место в финале Чемпионата высоких технологий

Студент Урайского политехнического колледжа Владислав Балаев стал серебряным призёром финала Чемпионата высоких технологий в компетенции «Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Глава региона подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря упорной работе самого студента и поддержке его наставника — преподавателя и эксперта Сергея Бахмата, который сопровождал Владислава на всех этапах подготовки к соревнованиям.

«Эта победа – результат высокого уровня наших образовательных учреждений и компетенций молодых профессионалов. При расширении перечня рабочих специальностей в колледжах региона Правительство Югры в первую очередь ориентируется на запросы предприятий, придерживаясь схемы “школа – колледж – вуз – предприятие”, которая уже показала свою эффективность», – отметил Руслан Кухарук.

Губернатор поздравил Владислава Балаева и Сергея Бахмата с успехом, добавив, что их достижение является поводом для гордости всего округа.