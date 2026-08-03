В музейном центре «Барсова гора» Сургутского района достраивают конгресс-холл

В Сургутском районе завершают строительство конгресс-холла на территории музейного центра «Барсова гора». Здание уже полностью готово, закуплено необходимое оборудование, а сейчас рабочие монтируют инженерные сети. Ввести объект в эксплуатацию планируют уже к концу сентября. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Площадь модульного сооружения составляет 600 кв. м. Это будет третий и самый большой интерактивный павильон на пешеходной тропе «ЧелоВечность». Он предназначен для проведения конференций, круглых столов, симпозиумов, конгрессов регионального и международного уровней, а также просветительских мероприятий для детей», − отметил глава района.

Внутри разместят конференц-зал площадью 206 квадратных метров. Его оснастят современным мультимедийным и звуковым оборудованием, экраном размером 2×4 метра, трансформируемой мебелью и системой синхронного перевода с английского и китайского языков. Кроме того, в здании предусмотрены переговорная комната, кабинет для переводчиков, кафетерий и открытая терраса площадью 114 квадратных метров.

«Одна из особенностей конгресс-холла – расположение среди исторических городищ и селищ. Это позволит проводить археологические исследования непосредственно рядом с площадкой», − добавил Андрей Трубецкой.

По его словам, к зданию уже проложили пешеходную дорожку. Позже здесь появятся освещение и система видеонаблюдения.

«Первое мероприятие, большое, всероссийское, должно состояться под эгидой, под научным руководством, сотрудников Государственного Эрмитажа», − подчеркнул глава.

Напомним, ранее стало известно, что в Югру впервые могут привезти подлинные экспонаты из Государственного Эрмитажа. О такой возможности власти Сургутского района договаривались с руководством крупнейшего музея России в рамках сотрудничества по развитию музея «Барсова Гора».

На строительство конгресс-холла из бюджета Сургутского района направили 115,5 миллиона рублей. Всего на развитие территории «Барсовой горы» предусмотрено 946,2 миллиона рублей из консолидированного бюджета.

Сегодня здесь уже работают музей, два интерактивных павильона и пятикилометровая туристическая тропа «ЧелоВечность» с тематическими площадками и арт-объектами.

Музей «Барсова гора» открылся в этом году. Его экспозиция посвящена истории и природе одного из древнейших мест Югры: посетители могут увидеть останки животных, населявших Барсовское урочище миллионы лет назад, а также узнать больше о людях, живших здесь тысячи лет назад. По оценкам ученых, возраст археологического комплекса превышает девять тысяч лет.

Кроме того, в 2027 году на территории комплекса планируют открыть семейный культурный центр с игровыми зонами и творческими студиями.