До конца дня в Сургуте возможны очень сильный дождь и град

До конца дня 3 августа в Сургуте ожидается ухудшение погодных условий. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в Югре прогнозируются опасные погодные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, гроза и град. Об этом сообщает МКУ «ЕДДС города Сургута».

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС:

По возможности оставайтесь дома. Если вы оказались на улице, укройтесь в ближайшем капитальном здании − жилом доме, магазине, торговом центре, поликлинике или другом общественном месте.

Плотно закройте окна, ставни, двери и вентиляционные люки, не подходите к окнам во время грозы.

Держитесь подальше от линий электропередачи. Не приближайтесь к оборванным проводам и не трогайте их.

Не укрывайтесь под деревьями. Во время грозы и града это опасно из-за риска удара молнии и падения веток.

По возможности откажитесь от поездок на автомобиле. Если непогода застала вас в дороге, остановитесь в безопасном месте, закройте окна и переждите ливень или град.

Не пользуйтесь электроприборами во время грозы.

Если вы передвигаетесь на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии около 30 метров от транспортного средства.

Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и неустойчивых конструкций, а при наличии возможности поставьте его в гараж.

Будьте особенно внимательны на дорогах. При ухудшении видимости двигайтесь только по основным дорогам. В случае поломки или невозможности продолжить движение остановитесь на обочине, включите сигнал тревоги, обозначьте автомобиль и вызовите помощь по номеру 112.

Если все же необходимо выйти из дома, сообщите родственникам или соседям, куда направляетесь и когда планируете вернуться. По возможности не выходите в одиночку.

В случае возникновения экстренных ситуаций жителей просят незамедлительно сообщать об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112.