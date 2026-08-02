В Югре объявили режим беспилотной опасности

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук. По его словам, ответственные службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. Жителей региона призвали сохранять спокойствие.

Во время действия режима рекомендуется по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до объявления отбоя.

Губернатор также предупредил, что в целях безопасности может быть усилен контроль за воздушным пространством, а также введены ограничения в работе сотовой связи и мобильного интернета.

Жителям запрещено трогать и перемещать обломки, а также снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны и беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах необходимо сообщать по телефону 112.