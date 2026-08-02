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В Сургуте на предстоящей неделе жара сменится дождем и прохладой

Погода в Сургуте на рабочую неделю: дожди и похолодание до +18 градусов

В Сургуте на предстоящей неделе жара сменится дождем и прохладой
Фото siapress.ru

После теплого начала недели в Сургуте ожидается заметное похолодание. По прогнозу синоптиков, в течение рабочей недели дневная температура постепенно снизится с +29 до +18 градусов.

Самым теплым днем станет вторник, однако уже со среды температура начнет понижаться. Ночные показатели также изменятся — с +19 градусов в начале недели до +11 к пятнице.

Погода будет неустойчивой. Если во вторник существенных осадков не ожидается, то в остальные рабочие дни возможны дожди различной интенсивности, самые сильные — в среду и субботу. Ветер останется умеренным, но к концу недели усилится до порывов в 13 метров в секунду.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 143, комментариев: 0
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