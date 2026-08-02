Погода в Сургуте на рабочую неделю: дожди и похолодание до +18 градусов

После теплого начала недели в Сургуте ожидается заметное похолодание. По прогнозу синоптиков, в течение рабочей недели дневная температура постепенно снизится с +29 до +18 градусов.

Самым теплым днем станет вторник, однако уже со среды температура начнет понижаться. Ночные показатели также изменятся — с +19 градусов в начале недели до +11 к пятнице.

Погода будет неустойчивой. Если во вторник существенных осадков не ожидается, то в остальные рабочие дни возможны дожди различной интенсивности, самые сильные — в среду и субботу. Ветер останется умеренным, но к концу недели усилится до порывов в 13 метров в секунду.