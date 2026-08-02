16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,4637   EUR  91,1925  

Новости

Больше новостей
Вы в Телеграмме:
Комментировать
0
Будете смотреть международные турниры по боксу с участием российских спортсменов?
Комментировать
0
Больше опросов

У СурГУ резко выросло количество заявлений на поступление по сравнению с предыдущим годом

СурГУ получил рекордное количество заявлений от абитуриентов в 2026 году

У СурГУ резко выросло количество заявлений на поступление по сравнению с предыдущим годом
Фото СурГУ

Сургутский государственный университет получил рекордное количество заявлений от абитуриентов. Об этом сообщили в СурГУ. По данным вуза, число заявлений выросло примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Поступление в университет рассматривают около 6 тысяч абитуриентов.

Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета очной формы уже завершен. Теперь поступающим необходимо вовремя подать согласие на зачисление. Для участников приоритетного этапа сделать это нужно до 1 августа, для основного этапа — до 5 августа. В обоих случаях документы принимаются до 12:00 по московскому времени.

В университете напомнили, что в этом году в приемной кампании появились так называемые дни тишины. В даты публикации приказов о зачислении на портале «Поступление в вуз онлайн» нельзя отозвать заявление, изменить или подать согласие на зачисление. Это правило распространяется и на тех, кто подавал документы лично или по почте.

Прием документов на платное обучение продолжается: до 12 августа — для поступающих со вступительными испытаниями и до 14 августа — без них.

Как отметила ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Кузина, традиционно самый высокий конкурс сохраняется на специальностях «Лечебное дело» и «Педиатрия». Также большим спросом пользуются «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:55, просмотров: 221, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 839
  2. В Югре пятилетний ребенок погиб, выпав из окна 387
  3. Очередная трагедия на воде в Югре — утонула женщина 378
  4. Режим беспилотной опасности вновь объявлен в Югре 339
  5. В Тюмени уровень Туры продолжает расти и приближается к 900 см 285
  6. Сургутские спасатели вытащили из воды тонувшего мужчину 266
  7. У СурГУ резко выросло количество заявлений на поступление по сравнению с предыдущим годом 221
  8. Какие выполаты югорчане могут получить для подготовки к школе // ОБЗОР 151
  9. В Сургуте на предстоящей неделе жара сменится дождем и прохладой 140
  1. ​Жители Сургута смогут увидеть Оленью Луну 28 и 29 июля 2179
  2. Бывшему замглавы Сургута суд дал 19 лет тюрьмы и 500 млн рублей штрафа по делу о коррупции 2178
  3. ​Комментатор под статьей СИА-ПРЕСС: «Сургут – город временщиков. И точка» 1734
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 августа? // АФИША 1690
  5. ​«Я не сдала ее. Я спасла»: о чем рассказали родственники на Дне открытых дверей в пансионате для пожилых людей 1645
  6. ​Никакой ресторан не сделает из центральной площади Сургута общественное пространство. А театр или планетарий — сделают 1625
  7. Администрация Сургута отменила конкурс на застройку микрорайона 27А высотками 1518
  8. Появились первые подробности нового подхода к освоению ядра центра Сургута: меньше жилья, но «Петрушку» город построит сам 1517
  9. В Сургуте мотоциклист въехал в ограждение и умер от ран до приезда скорой помощи 1475
  10. Молодая сургутянка на 34-й неделе беременности родила тройню — первую в городе в этом году 1473
  1. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 6326
  2. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 5354
  3. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 4064
  4. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 3668
  5. ​Последняя капля… бензина? 3627
  6. Яркое лето с Брусникой 3525
  7. У «Газпромнефти» в Сургуте снова аншлаг // ВИДЕОФАКТ 3087
  8. ​Спор вокруг намыва песка у «Боровой» в Сургуте дошел до Минприроды 2945
  9. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 2817
  10. ​Уничтожение «Нашего времени» — ошибка, которая разъедает ткань жизни Сургута 2576

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика