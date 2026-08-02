СурГУ получил рекордное количество заявлений от абитуриентов в 2026 году

Сургутский государственный университет получил рекордное количество заявлений от абитуриентов. Об этом сообщили в СурГУ. По данным вуза, число заявлений выросло примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Поступление в университет рассматривают около 6 тысяч абитуриентов.

Прием документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета очной формы уже завершен. Теперь поступающим необходимо вовремя подать согласие на зачисление. Для участников приоритетного этапа сделать это нужно до 1 августа, для основного этапа — до 5 августа. В обоих случаях документы принимаются до 12:00 по московскому времени.

В университете напомнили, что в этом году в приемной кампании появились так называемые дни тишины. В даты публикации приказов о зачислении на портале «Поступление в вуз онлайн» нельзя отозвать заявление, изменить или подать согласие на зачисление. Это правило распространяется и на тех, кто подавал документы лично или по почте.

Прием документов на платное обучение продолжается: до 12 августа — для поступающих со вступительными испытаниями и до 14 августа — без них.

Как отметила ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Кузина, традиционно самый высокий конкурс сохраняется на специальностях «Лечебное дело» и «Педиатрия». Также большим спросом пользуются «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии».