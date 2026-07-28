Оленья Луна появится над Сургутом 28 и 29 июля

С 28 по 29 июля жители Сургута и других городов России смогут увидеть Оленью Луну – так называют традиционное июльское полнолуние. Полная Луна появится на южном горизонте вечером 28 июля. Максимальная фаза наступит 29 июля в 17:36 по московскому времени. При этом с Земли диск будет выглядеть одинаково полным все это время, рассказал СИА-ПРЕСС эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

«С точки зрения астрономии полнолуние представляет собой точное противостояние нашего естественного спутника и Солнца. Два небесных тела располагаются строго напротив друг друга на земном небосводе. В этот момент звезда целиком освещает ту сторону Луны, которая обращена к Земле», – рассказал он.

По словам ученого, из-за этого диск выглядит идеально круглым. Для невооруженного глаза такой эффект сохраняется несколько суток подряд.

В конце июля Солнце будет находиться в созвездии Рака, а полная Луна – в созвездии Козерога. Из-за такого положения на средних широтах России Луна поднимется над горизонтом невысоко. Ее свет будет проходить через более толстый слой земной атмосферы, поэтому диск может приобрести золотисто-желтый или оранжевый оттенок.

Наблюдать Оленью Луну можно будет даже в городе. Для этого достаточно выбрать открытое место с видом на юг вечером 28 или 29 июля. После заката лунный диск начнет подниматься над горизонтом.