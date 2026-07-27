Мошенники создают фейковые сайты с фильмом «Одиссея» для кражи денег

Мошенники начали использовать интерес к новому фильму Кристофера Нолана «Одиссея» для кражи денег и персональных данных пользователей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Специалисты обнаружили сайты, предлагающие посмотреть картину всего за 12 рублей. После ввода данных банковской карты с пользователя сначала списывают указанную сумму, а затем несколькими операциями снимают оставшиеся деньги.

Еще одна схема предполагает получение кода через Telegram-бота. После этого пользователя перенаправляют на мошеннические ресурсы, где также существует риск потерять деньги.

Кроме того, злоумышленники создают сайты с якобы бесплатным просмотром фильма на разных языках и публикуют вымышленные отзывы. При попытке запустить видео появляется поддельный плеер с предложением зарегистрироваться, чтобы «разблокировать» контент. На этом этапе мошенники получают личные данные и реквизиты банковских карт под предлогом активации пробной версии сервиса. Для большей убедительности пользователям обещают неограниченный доступ к фильму на нескольких устройствах и уверяют, что регистрация займет всего минуту.

За первые две недели проката «Одиссея» собрала по всему миру почти $640 млн при бюджете в $250 миллионов.