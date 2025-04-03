Жилье в центре Сургута обещают строить параллельно с социальной инфраструктурой

В центре Сургута синхронизируют строительство жилья и объектов социальной сферы и благоустройства. По предварительной концепции, на участке запланированы школа на 1 120 мест, детский сад на 350 детей и набережная протяженностью 31 тыс. кв. м. Общий объем затрат в социальную инфраструктуру – около 4,5 миллиарда рублей, рассказал заместитель главы города Алексей Фокеев.

«Сейчас при реализации комплексного развития территорий, позиция, которую мы сейчас будем включать в договоры, в основные условия, что социалка должна строиться при возведении определенного объема жилищного строительства. Это для того, чтобы синхронизировать объекты социального значения и благоустройства с графиком строительства жилья», − подчеркнул чиновник.

Обсуждается и возможность появления других общественных пространств. Пока, по словам чиновника, это будет решаться в ходе доработки проекта – в том числе с учетом мнения жителей.

«Не получится все забить магазинами. Решения будут уточняться, сейчас есть только концепция, общие параметры и объем. Будут универсальные общественные пространства», − указал Фокеев.

Также предусмотрен выкуп 84 домов, попадающих под застройку, и снос здания станции юных натуралистов. На ее месте планируют построить здание для театра «Петрушка».

О застройке ядра Сургута − в нашей «горячей теме».