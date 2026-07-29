Более 1,5 млрд рублей получили клиенты Ханты-Мансийского НПФ за шесть месяцев

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Выплаты получили участники программ негосударственного пенсионного обеспечения, долгосрочных сбережений (ПДС) и обязательного пенсионного страхования.

Общая сумма объединяет различные виды пенсионных выплат, предусмотренные законодательством и условиями договоров: негосударственные и накопительные пенсии, срочные и единовременные выплаты, а также выкупные суммы

Ханты-Мансийский НПФ более 30 лет работает на рынке пенсионного обеспечения и, по данным Банка России, занимает третье место среди негосударственных пенсионных фондов России по числу получателей пенсий и периодических выплат.

По итогам 2025 года объем пенсионных выплат Ханты-Мансийского НПФ превысил 3,2 млрд рублей.

Подать заявление на назначение выплат можно дистанционно через «Личный кабинет» на сайте hmnpf.tu. Онлайн-сервис позволяет оформить необходимые документы без посещения офиса.

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"