Депутат Думы Сургута оценил строительство прогулочной зоны на правом рукаве Саймы

Набережная правого рукава Саймы в Сургуте готова примерно на 35%. Работы идут по графику, срыва сроков пока не ожидается. Ход благоустройства на объекте оценил депутат, председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владимир Клишин.

«Самое главное – стройка идет. Замечаний пока нет, готовность порядка 35%. Контролирующие специалисты администрации подтверждают, что срыва сроков не ожидается. Большой объем был по расчистке объекта, я представляю, что это было сложно, много времени ушло. Но пока мы смотрим с оптимизмом вперед», – сообщил он корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Набережную обустраивают вдоль правого рукава Саймы – от магазина «Изида» до Дворца торжеств, со стороны СОКБ. Речь идет об участках 2.1 и 2.2, которые ранее попали в голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Стоимость обновления – 60 млн рублей.

По словам Владимира Клишина, этот объект нужен жителям, потому что в Сургуте не так много комфортных мест для прогулок:

«Ожидания положительные. Мы продолжаем развивать эту программу благодаря активности наших жителей. Раньше здесь люди ходили по простой тропинке. В будущем помимо набережной тут будет еще и велодорожка».

О ходе работ СИА-ПРЕСС подробнее рассказал заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков. По его словам, на объекте уже полностью выполнили укрепление берега, подготовили территорию, вырубили мелколесье и сделали отсыпку. Также частично готово основание под велодорожку и тротуар.

«Приступаем к работам по устройству тротуарной плитки, по устройству бордюров. Также выполнены работы для укладки кабеля под видеонаблюдение и электроосвещение. Следующий этап – обустройство тротуара, установка опор освещения, опор видеонаблюдения и выполнение работ по покрытию территории», – рассказал Евгений Васюков.

На набережной появятся тротуар площадью 1,3 тысячи квадратных метров, велодорожка, смотровая площадка и 15 скамеек, которые разместят по всей территории.

Отдельно в УКС прокомментировали вопрос возможного подтопления. По словам Евгения Васюкова, укрепление берега проектировали с учетом максимального уровня воды в Сургуте.

«Когда выполнялись работы, уровень воды был максимальный, поэтому мы до воды не доходим, и проектное решение принято с учетом максимального уровня воды на территории Сургута», – пояснил он.

После дождя вода также не должна застаиваться на территории.

«Через габионы вода сможет уходить, и уклоны разработаны так, чтобы здесь вода не стояла и уходила естественно. То есть набережную подтоплять не будет», – отметил Евгений Васюков.

Сдать объект планируют в сентябре этого года. Благоустройство идет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением средств местного, окружного и федерального бюджетов. Также объект включен в карту развития Югры и народную программу.