Синоптики прогнозируют в Сургуте прохладную неделю с ветром и температурой около +20 градусов

После жарких дней в Сургут пришло заметное похолодание. По прогнозу gismeteo, в ближайшие дни в городе сохранится прохладная и дождливая погода: температура днем будет держаться в пределах +16…+22 градусов, а осадки ожидаются почти всю неделю.

Сегодня, 5 августа, воздух прогреется до +21 градуса днем. Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями: осадки возможны ночью, утром и днем. Ветер будет умеренным − около 4-5 м/с, порывы до 8-9 м/с.

В четверг, 6 августа, станет немного теплее − до +22 градусов днем. При этом погода останется неустойчивой: после небольшой паузы дожди могут вернуться вечером. Скорость ветра составит 2-4 м/с, порывы − до 8 м/с.

Самым дождливым днем недели может стать пятница, 7 августа. По прогнозу, температура опустится до +11…+16 градусов, а осадки ожидаются в течение всего дня. Утром и днем возможен сильный дождь. Ветер усилится до 7 м/с, порывы − до 10 м/с.

В выходные погода начнет постепенно меняться. В субботу, 8 августа, ночью будет прохладно − около +10 градусов, днем воздух прогреется до +20. Возможны небольшие дожди вечером. Ветер останется умеренным − до 5 м/с.

В воскресенье, 9 августа, температура составит около +17…+18 градусов днем. Сохраняется вероятность кратковременных дождей, ветер усилится до 6 м/с, порывы могут достигать 13 м/с.