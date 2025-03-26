В Сургуте обсудили комплексное развитие территории рядом с СурГУ

На пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской в Сургуте предложили снести одноэтажные дома, чтобы построить многоэтажки. Помимо этого, на территории будут находится два детских сада и школа. Об этом рассказал представитель «Брусники», руководитель отдела подготовки земельного банка Юрий Валгушкин, презентуя проект по развитию «ядра» Сургута.

«Мы сознательно размещаем возле СурГУ школу и детские сады, так как считаем, что непрерывный цикл подготовки специалистов очень важен, начиная с детского сада, школы и заканчивая высшим образованием», ‒ объяснил он.

По словам Юрия Валгушкина, проект также предусматривает размещение театра «Петрушки» на месте бывшей станции юных натуралистов: «Если говорить о более глубокой детализации, как мы видим проект ‒ это, безусловно, размещение театра «Петрушка» на месте станции юнатов, с ее демонтажем и преображением, дальше школа, обязательно два детских сада: один пришкольный, другой пристроенный».

Ранее жителям Сургута показали, как будет выглядеть новый фасад театра «Петрушка».