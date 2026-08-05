В Югре для 14-летнего подростка с лейкозом собирают средства на лечение и пересадку костного мозга

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eOj/1BDuBgKLO5q1xuKuQqSHNcpkasfV1DTDntfvNBL7tZWC2tNy1som+jmBLuzw9Yktoaul9YYPf8VwZ5p0iUZ/G9zniPqWTgLNuSW+p9+0NFDW/hllWqrm/bgL93ya"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eOj/1BDuBgKLO5q1xuKuQqSHNcpkasfV1DTDntfvNBL7tZWC2tNy1som+jmBLuzw9Yktoaul9YYPf8VwZ5p0iUZ/G9zniPqWTgLNuSW+p9+0NFDW/hllWqrm/bgL93ya"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#304 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1785783606"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1788202752"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=eOj/1BDuBgKLO5q1xuKuQqSHNcpkasfV1DTDntfvNBL7tZWC2tNy1som+jmBLuzw9Yktoaul9YYPf8VwZ5p0iUZ/G9zniPqWTgLNuSW+p9+0NFDW/hllWqrm/bgL93ya"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=eOj/1BDuBgKLO5q1xuKuQqSHNcpkasfV1DTDntfvNBL7tZWC2tNy1som+jmBLuzw9Yktoaul9YYPf8VwZ5p0iUZ/G9zniPqWTgLNuSW+p9+0NFDW/hllWqrm/bgL93ya"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5dacccdeaba2f4b5ad8a155ea874654d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjeSGKGP"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-08-04 00:00:06"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-08-31 23:59:12"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#308 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjeSGKGP реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,9293   EUR  93,1901  

Новости

Больше новостей
Вы в Телеграмме:
Комментировать
0
Будете смотреть международные турниры по боксу с участием российских спортсменов?
Комментировать
0
Больше опросов

14-летний Елисей борется с лейкозом − нужна помощь

В Югре для 14-летнего подростка с лейкозом собирают средства на лечение и пересадку костного мозга

14-летний Елисей борется с лейкозом − нужна помощь
Фото: vk.ru/eliseysafronovhelp

Семья 14-летнего Елисея Сафронова просит помощи в оплате лечения после рецидива острого лимфобластного лейкоза. Сейчас подросток находится в детском медицинском центре «Шнайдер» в Израиле, где ему необходимо пройти новый курс терапии, а затем повторную трансплантацию костного мозга.

До весны 2025 года Елисей был здоров, хорошо учился, увлекался футболом, LEGO и шахматами. После жалоб на слабость врачи обнаружили в его крови бластные клетки. В Нефтеюганске, а затем в Нижневартовске ему поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз с редкой генетической мутацией и поражением костного мозга до 75%.

Подросток прошел несколько тяжелых курсов химиотерапии в Нижневартовске, после чего лечение продолжили в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там Елисею провели высокодозную химиотерапию, иммунотерапию, тотальное облучение тела, а 7 ноября 2025 года сделали трансплантацию костного мозга от полностью совместимого неродственного донора.

Однако уже в феврале 2026 года болезнь вернулась. Елисею потребовалась CAR-T-терапия на CD22, которую в России не проводят. В мае семья отправилась в Китай. После лечения контрольное исследование показало чистый костный мозг, но для закрепления результата потребовалась повторная трансплантация.

Сейчас Елисей находится в Израиле. Последняя пункция выявила минимальную остаточную болезнь на уровне 3%. Поэтому врачи изменили план лечения: сначала подростку необходимо добиться полной ремиссии, а затем провести пересадку костного мозга от наиболее подходящего донора.

Мама Елисея Ольга находится рядом с ним в больнице, отец Виталий остался дома с двумя другими сыновьями, младшему из которых шесть лет.

На лечение необходимо собрать 270 тысяч долларов, это около 21 миллиона рублей.

Помочь семье можно переводом по номеру телефона:

+7 912 905-27-12
Сбербанк или Т-Банк
Получатель: Сафронова Ольга Анатольевна, мама Елисея.

В комментарии к платежу необходимо указать: «Благотворительность».

Ранее всего за пять дней после публикации истории 14-летнего Елисея Сафронова жители Югры, в том числе читатели СИА-ПРЕСС, помогли собрать более миллиона рублей на его лечение. Семья признается, что такой отклик стал для них огромной поддержкой, однако до закрытия сбора еще далеко − необходимо найти более 15 миллионов рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:53, просмотров: 366, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Власти Югры вновь пытаются продать недостроенный офис Газпрома в центре Сургута — цена вопроса почти миллиард 442
  2. ​После жары в Сургут пришли дожди и прохлада: какой будет погода на этой неделе 434
  3. Кто из югорчан в 2026 году получит статус предпенсионера, и какие льготы за это полагаются // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 430
  4. ​Умерла заслуженный деятель культуры Югры София Король 405
  5. Ставка на газ 398
  6. В Югре нельзя будет строить любые здания в зонах, до которых дотягиваются паводки 385
  7. Подросток устроил дрифт на машине без номеров в центре Сургута. Его быстро нашла полиция 375
  8. 14-летний Елисей борется с лейкозом − нужна помощь 366
  9. ​Что за механические руки, которые обнимают жителей Сургута? 365
  10. Женщина получала пособия на детей в Югре, хотя жила с ними в другом регионе. Теперь она под уголовкой 358
  1. В России введут оплату общественного транспорта по биометрии 2451
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-2 августа? // АФИША 2182
  3. ​В преддверии КРТ ядра центра Сургута предприниматели начали преображать территорию − вместо старого дома появится место для отдыха 2065
  4. Один из городов Югры вошел в топ-7 федерального рейтинга по качеству жизни 2002
  5. ​Индексация пенсий, уведомления о налогах через «Госуслуги» и борьба с мошенниками: что изменится в августе 1945
  6. Молодая сургутянка на 34-й неделе беременности родила тройню — первую в городе в этом году 1807
  7. ​Проезд Мунарева в Сургуте благоустраивают с опережением графика 1797
  8. ​Памятные даты августа 2026 года: люди, события, юбилеи 1791
  9. В Сургуте мотоциклист въехал в ограждение и умер от ран до приезда скорой помощи 1766
  10. Виолетта Жученко: «Мы мечтаем создать свой острог, который станет местом притяжения для горожан и туристов» 1765
  1. ​Где есть бензин? В Сургуте заработала онлайн-карта заправок 6546
  2. В 32 микрорайоне Сургута обновили площадку для детей с ОВЗ 5496
  3. ​Долгострой в Сургуте на Мелик-Карамова признали пригодным для завершения ‒ что дальше? 4211
  4. ​Последняя капля… бензина? 3953
  5. ​У заправки «Газпром» в Сургуте собралась большая очередь // ФОТОФАКТ 3823
  6. Яркое лето с Брусникой 3781
  7. У «Газпромнефти» в Сургуте снова аншлаг // ВИДЕОФАКТ 3229
  8. ​В Сургуте что-то горело в районе ГРЭС // ФОТОФАКТ 2991
  9. ​Уничтожение «Нашего времени» — ошибка, которая разъедает ткань жизни Сургута 2724
  10. ​Администрация Сургута запустит новый автобусный маршрут от ПИКСа к «Сити Моллу» 2575

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика