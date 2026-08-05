В Югре возбудили дело о незаконном получении социальных выплат

В Югре возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат на сумму более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

Нарушения выявила Югорская межрайонная прокуратура в ходе проверки. По данным ведомства, в 2024 году женщина представила документы о регистрации четверых несовершеннолетних детей в Советском, чтобы оформить социальные пособия. При этом фактически она вместе с детьми проживала в другом регионе. В результате с апреля 2024 года по март 2025 года были незаконно получены выплаты на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в органы внутренних дел. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере»). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.