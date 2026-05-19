Сургут проведет новый конкурс на комплексную застройку Ядра центра не раньше конца 2026 года

Новый конкурс на заключение договора о комплексной застройке территории Ядра центра Сургута пройдет не раньше конца 2026 года, сообщает sitv.ru со ссылкой на администрацию города.

Предыдущий договор в ближайшее время расторгнут по инициативе победителя конкурса — компании «Сибпромстрой». Запрос от застройщика в мэрию уже поступил. Теперь специалистам администрации предстоит актуализировать документацию и официально объявить новый конкурс.

О том, что «Сибпромстрой» отказывается от участия в двух проектах комплексного развития территорий, стало известно накануне. Руководство компании объяснило решение нестабильной ситуацией на рынке.

Кто из девелоперов займется комплексной застройкой Ядра центра города и 27А микрорайона, должно выясниться к концу года.