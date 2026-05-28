Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

30 мая

Мюзикл «Путь Олоко»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 12:00 и 15:00.

В Сургутской филармонии детям и их родителям покажут музыкально-пластическую сказку «Путь Олоко». Действие происходит в незапамятные времена на Югорской земле. Мальчик Олоко, рожденный в племени оленеводов, отказывается следовать вековым традициям. Не желая проходить длительный обряд посвящения в мужчины, хочет доказать всем, что он уже достаточно готов к суровой северной жизни и взрослым делам.

Подруга Олоко Лули поддерживает его и отпускает в сложный путь сквозь тайгу длиною почти в год. По законам сказки, его сопровождает волшебный помощник Ворона, который на протяжении всего путешествия постоянно впутывает его в неприятности, тем самым провоцируя на нечаянные подвиги. Но сможет ли Олоко самостоятельно пройти этот путь, или все же человеку помогают силы природы?

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Видеотрансляция сказок с оркестром «Сказка о попе и о работнике его Балде» и «Сказка о золотом петушке»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 14:00.

В Сургутской филармонии покажут сказки, которые учат добру и трудолюбию, − по мотивам одноименных произведений Александра Пушкина про то, как умелый работник проучил жадного попа, и про волшебного золотого петушка, царя Дадона. Угрозой для царства оказывается не вражеское войско, а таинственная Шамаханская царица...

Вход свободный. По вопросам наличия мест и возможности бронирования уточняйте по телефону: 52-18-12. 6+

«День детства» в «Порту»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 12:00 до 14:00.

«Порт» проведет увлекательные арт-занятия по лепке и рисованию. Каждый ребенок сможет создать свой собственный, неповторимый сувенир – маленькое чудо, которое будет напоминать об этом замечательном дне. Юных сургутян ждет развлекательная программа «Мульткульт» – погружение в мир любимых мультфильмов. А также на сцене выступят детские творческие коллективы.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-25-62. Вход свободный. 0+

Лекция «Модернистское наследие Сургута: сохранить (нельзя) сносить

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Исследователь Центра урбанистики ТюмГУ Артём Михалишин представит лекцию, посвященную истории модернистских проектов Сургута, таких как ДК «Энергетик», комплекс зданий Ленинградского зонального научно-исследовательского института экспериментального проектирования, Сургутский железнодорожный вокзал, кинотеатр «Аврора», а также нереализованным проектам городского планирования Центрального административного округа.

Будут представлены архивные документы, фотоальбомы, проекты детальных планировок и генеральные планы зданий, относящиеся к архитектурному стилю – модернизм. Участники узнают об особенностях создания архитектурных проектов в позднесоветский период, архитекторах и проектировщиках Сургута, отличительных формах модернизма, как направления архитектуры и его эволюции в период с 1960-х по 1980-е годы.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-25-62. Вход свободный. 12+

Выставка Государственного природного заповедника «Юганский» «Лаборатория природы»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 10:00-18:00 (выходные с 1 июня − воскресенье и понедельник).

Вам нужно прийти на эту выставку, если вы или ваши дети неравнодушны к тайнам природы и восхищаетесь кропотливым трудом тех, кто посвятил свою жизнь ее изучению. Она посвящена неутомимым исследователям – ученым Заповедника «Юганский», чьи открытия помогают нам лучше понять и сохранить удивительный мир животных и растений, населяющих просторы Югры.

Юные защитники природы почувствуют себя настоящими учеными, узнают много нового, увидят, как проводятся работы в полевых условиях, исследуют «Ящик природных загадок».

Телефон для справок и записи на интерактивные программы: 350-978. Цена билета: от 50 до 150 рублей. Интерактивная программа − 100 рублей с одного человека. 0+

Вечер кино «Мальчишник в Вегасе»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Три друга, один пропавший жених, тигр в номере и полное отсутствие воспоминаний о вчерашнем вечере. Что случилось в Вегасе? Узнаете в субботу. В «Невесомости» предупреждают: вход только для совершеннолетних «переростков», у которых есть хотя бы один друг-дурак.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: по предпродаже − 350 рублей, в день мероприятия − 500 рублей. 18+

Открытый микрофон в «Компромате»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 18:30.

Сургутян приглашают в «Компромат» − провожать весну и встречать лето на открытом микрофоне. Вас ждут выступления легенд сцены и дебюты начинающих фрешмэнов.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: по предпродаже − 350 рублей, в день мероприятия 500 рублей. 18+

31 мая

Концертная программа «Рисуем музыку. Лето»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, фойе 2 этажа. Время: 10:00 и 13:00.

В исполнении струнного квартета Perfecto − концерт-игра в интерактивной форме. Пришла пора нарисовать Лето, ведь у него столько необычных, разноцветных, ярких красок. Июнь не похож на август, а у июля своя красота. Высокое чистое небо, теплая прозрачная вода речек, спелые фрукты, насыщенные цвета вокруг… Нет на свете человека, который не любил бы это время года. Оно наполнено солнцем и яркими впечатлениями, ведь это пора каникул.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Все дело в шляпе»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 11:00 и 14:00.

Театр «Петрушка» представляет цирковое шоу с клоунами и куклами. В этом спектакле все непросто − нужно угадать, чья шляпа? Дрессировщика? Фокусника? Или может быть клоуна?

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: от 500 рублей. 0+

Сольный концерт группы APEROL