На Центральной площади Сургута отметят День защиты детей

В это воскресенье, 31 мая, на Центральной площади Сургута пройдет большой семейный праздник «Самый детский день, или праздник – дело семейное», посвященный Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в АО ОВЦ «Югорские контракты».

На пересечении проспекта Ленина и улицы Университетской для жителей города подготовят концерт, ярмарку, мастер-классы, фотозоны и развлекательные площадки для детей и взрослых. Вход на мероприятие будет свободным.

Ярмарка и интерактивные зоны будут работать с 11:00 до 15:00, а концертная программа начнется в 12:00.

На площадке можно будет попробовать пиццу, бургеры, домашнюю выпечку, мороженое, лимонады, сахарную вату, попкорн и леденцы. Для посетителей также подготовят кофе, чай и кислородные молочные коктейли.

Кроме того, сургутян ждут ряды с товарами местных мастеров – вязаные игрушки, детские браслеты, развивающие игры, 3D-фигурки, антистрессы и сувениры ручной работы.

Для детей организуют аквагрим, мастер-классы, подвижные игры, конкурсы и интерактивные площадки. На сцене выступят творческие коллективы Сургута.