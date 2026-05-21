Более ста домов капитально отремонтируют в Сургуте

В 2026 году в Сургуте отремонтируют 112 многоквартирных домов. На эти цели власти направят более 2,4 миллиарда рублей. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Галина Набиева.

В программу вошли разные виды работ: ремонт фасадов, кровель, инженерных сетей, систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Также предусмотрены проектные работы и строительный контроль.

«Сейчас фонд капитального ремонта проводит процедуры по определению подрядных организаций», ‒ пояснила Галина Набиева.

По словам начальника сургутского сектора Югорского фонда капитального ремонта Елены Сичкар, большая часть подрядчиков уже определена. Сейчас организации занимаются разработкой проектно-сметной документации. После согласования проектов с управляющими компаниями, собственниками и фондом подрядчики приступят к работам.

«Теплоснабжение мы должны завершить до начала отопительного сезона ‒ ориентировочно до 15 августа. Остальные конструктивные элементы заканчиваем до 1 ноября», ‒ отметила Елена Сичкар.

Жители Сургута могут самостоятельно проверить, когда их дом попадет под ремонт. Для этого на сайте Югорского фонда капремонта работает сервис «Найти свой дом», где указаны сроки и виды планируемых работ.

Также подрядчики обязаны размещать на домах информационные таблички с контактами организации, перечнем работ и сроками ремонта.