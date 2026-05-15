Программа мероприятий в «Ночь музеев» в Сургуте

15 мая

«Ночь музеев» в художественном

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: с 18:00 до 22:00.

Для гостей подготовили выставки «Пространство театра», «Книжная иллюстрация», «КУКЛЯНДИЯ. Новое пространство» и «Наивное очарование», а также эксклюзивные экскурсии.

В программе вечера также представлены музыкальные выступления дуэта «ONEDAY» и автора-исполнителя Розы Карим, мастер-классы от Сургутской студии каллиграфии и леттеринга, дизайнера Елизаветы Зотовой и художницы Анастасии Вахмяниной.

Также Сургутский музыкально-драматический театр организует тематическую станцию с мастер-классом от художников-бутафоров, а Централизованная библиотечная система города представит книжную выставку и творческий мастер-класс.

Телефон для справок: 51-68-13. Цена билета: детский – 250 рублей, взрослый – 300 рублей, детям до трех лет, людям с инвалидностью, участникам СВО – бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

16 мая

«Ночь музеев» в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 15:00 до 20:00.

Программа начнется с арт-занятий для детей и взрослых. Посетители смогут заняться лепкой из воздушного пластилина, раскрасить гипсовые фигурки тагильской росписью и сделать сувениры – глиняную свистульку и якутскую лошадку.

Также для гостей подготовили викторину «Назад в СССР» и две музыкальные программы сургутских музыкантов: «Разные истории» и «Книга Пустоты».

В течение всего вечера можно будет посетить выставки Юрия Шерова «Очерки провинциальной жизни» и Ольги Давыдовой «А живу в столице».

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь музеев» в культурном центре «Порт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 16:00 до 22:00.

Для посетителей подготовили экспозицию «Городские истории» с видами Сургута и других городов России, художественный перформанс «Портрет на бегу», викторину «Югра многоликая» и творческие мастер-классы.

Гости смогут создать архитектурное панно, пластилиновый город, открытки, глиняные изделия и браслеты, а также попробовать себя в леттеринге.

В программе также – музыкальное выступление Розы Карим, премьера мультфильма «Чёрный лис. Легенда о храбрости» и встреча с автором Екатериной Исаевой.

Завершится вечер показом мультфильмов детской студии «Аниматика» по сказкам народов России.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь Музеев» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Югра»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 17:00 до 22:00.

Программу откроет спектакль «Рыцари и принцессы» Ханты-Мансийского театра кукол. Также для гостей подготовили тематические мастер-классы, экскурсии и эксклюзивные маршруты по закулисным помещениям парка – серверным, режиссерской и техническим зонам.

Кроме того, в этот вечер откроется выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей России», пройдет презентация коллекции театральных кукол 30-х годов, интерактивная игра «Театральный этикет» и квартирник.

Финалом программы станет «Магический театр» от проекта «ПЕРПЕНДИКУЛЯР» и театральных студий Сургута.

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета: 500 рублей. 6+

«Ночь музеев» в Сургутском краеведческом музее

Место проведения: Сургутский краеведческий музей. Время: с 18:00 до 24:00.

В Музейном центре (улица 30 лет Победы, 21/2) для гостей подготовили детскую программу «Палка, палка, человечек», экскурсии по выставкам, мастер-классы, викторины и игровой марафон.

На втором этаже музея посетителей ждут экскурсии по выставке «Город С», историческое домино, семейные мастер-классы и презентация выставки «Югра до нашей эры» с останками животных ледникового периода.

Также только в этот вечер откроется доступ в фондохранилище музея – посетителям покажут редкие экспонаты, которые обычно не участвуют в выставках.

В Купеческой усадьбе (улица Просвещения, 7) пройдут экскурсии «Сургутский Кремль» и «Сургут между прошлым и будущим», концертная программа «Весна на Купеческой», мастер-классы и интерактивная экскурсия «К нам приехал граммофон!».

В Мемориальном комплексе геологов-первопроходцев. «Дом Ф.К. Салманова» (улица Терешковой, 49) состоится открытие выставки «Говорит Сургут», мастер-класс по рисованию нефтью «Нефтяная палитра», квест «Старатели черного золота», лекция «Ее величество нефть» и экскурсии по мемориальному комплексу.

Самых стойких гостей ждет ночная экскурсия с посещением первой разведочной скважины Р-1.

Телефон для справок: 51-68-17, 23-85-66. Цена билета: детский ‒ 170 рублей, взрослый ‒ 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+