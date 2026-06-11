В Ханты-Мансийске завершили реконструкцию гостиницы «Югорская долина»

В Ханты-Мансийске завершилась реконструкция гостиничного комплекса «Югорская долина», который не работал с 2019 года. Обновленный отель примет гостей XVII Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на губернатора региона Руслана Кухарука.

Форум пройдет с 17 по 19 июня и соберет участников из более чем 40 стран. В их числе будут представители крупных IT-компаний, эксперты в сфере цифровой трансформации, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

«Отдельное внимание уделили готовности туристической инфраструктуры к приему гостей. К проведению IT-форума завершили капитальный ремонт гостиницы "Югра". В ней оборудовано 115 современных номеров, включая специальные варианты для маломобильных групп населения. В здании предусмотрены конференц-зал, фитнес-зал и спа. Повышение стандартов сервиса и развитие индустрии гостеприимства – один из приоритетов региональной политики», — написал Руслан Кухарук.

Гостиницу построили в 2003 году к чемпионату мира по биатлону. За время работы в ней останавливались известные спортсмены, актеры, а также участники международного кинофестиваля «Дух огня».

В 2019 году объект закрыли на реконструкцию. Работы затянулись из-за проблем с подрядчиком: прежняя компания сорвала сроки, после чего контракт расторгли. Стоимость проекта выросла с первоначальных 800 млн до 3,7 млрд рублей.

Завершением реконструкции занималась екатеринбургская компания. Обновленный комплекс будет работать под управлением сети «Космос Отель Групп».

К лету 2026 года гостиница полностью готова к приему гостей. В здании оборудовали 115 номеров повышенной комфортности, включая варианты для маломобильных граждан, конференц-залы для деловых мероприятий, фитнес-зал и спа-зону.