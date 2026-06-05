Мошенники начали использовать энергетиков для обмана жителей Сургута

Жителей Сургута предупредили о новых схемах мошенничества, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников энергетической компании. Как рассказали СИА-ПРЕСС в АО «Газпром энергосбыт Тюмень», только за последние дни специалисты выявили сразу два подобных случая.

Один из них произошел в конце мая. В популярном мессенджере появился чат под названием «Техконтроль приборов», куда начали добавлять жителей дома на улице Университетской, 29.

Неизвестные сообщали о якобы плановой проверке электросчетчиков и ссылались на некий план гарантирующего поставщика электроэнергии. От жильцов требовалось подтвердить готовность к проверке. Для большей убедительности в чате публиковались персональные данные собственников квартир, включая имена и даты рождения.

В компании подчеркивают, что такие способы общения с потребителями не используются.

«Ни АО «Газпром энергосбыт Тюмень», ни другие компании энергетической отрасли не информируют потребителей подобным способом, и тем более не распространяют персональные данные абонентов без их согласия – это незаконно», − говорится в сообщении.

Вторую схему специалисты также обнаружили в интернете. Мошенники создали сайт, который внешне напоминает официальный ресурс энергосбытовой компании. В адресной строке даже отображается надпись «Газпром энергосбыт Тюмень – официальный сайт».

Однако на ресурсе указаны недостоверные контакты компании, а посетителям предлагают помощь по различным правовым вопросам. По словам специалистов, цель такого сайта – получить персональные данные пользователей и доступ к их деньгам.

В компании напоминают, что официальный сайт организации расположен по адресу gesbt.ru. Получить информацию или сообщить о подозрительных действиях от имени энергетиков можно по телефону 8 (800) 100-56-06.