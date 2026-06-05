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​9 идей как не упустить лето и выгоду

Билайн собрал идеи, как с помощью смартфона, терабайта трафика и возможностей нового предложения получить от лета больше эмоций

​9 идей как не упустить лето и выгоду
Фото: пресс-служба Билайна

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Новые впечатления не всегда требуют дальних поездок и грандиозных планов. Иногда можно с помощью простых действий увидеть привычное в новом свете. Весной Билайн запустил для новых пользователей подписку bee HIT стоимостью 250 руб/мес на полгода. И теперь собрал идеи, как с помощью смартфона, терабайта трафика и других возможностей нового предложения получить от лета больше эмоций.

1. Побудьте туристом в своем городе

Выберите район и проведите там вечер так, будто вы в нем впервые. Включите аудиогид или откройте карту с маршрутами и зайдите в места, где обычно не бываете.

2. Когда будете за городом, напишите «письмо из лета»

Отправьте самому себя отложенное «письмо из лета». Опишите 3–5 моментов, которые вас радуют сейчас, добавьте фото, видео или голосовое и настройте в мессенджере или почте отложенную отправку, чтобы оно пришло осенью.

3. Ищите новое на привычном маршруте

Каждый день фотографируйте на смартфон одну деталь, которую раньше не замечали. Идите тем же маршрутом, но отмечайте новые вещи: свет, отражения, детали, людей, цвета.

4. Соберите коллекцию летних закатов у реки

Не спешите, насладитесь этими моментами, сделайте фотографии на смартфон. Чтобы фото не занимали память — сохраняйте их в облаке Билайн.

5. Доверьте нейросети расшифровку летних снов

Летние сны бывают особенно яркими. Попросите нейросети расшифровать их и предложить на их основе идею для летнего приключения. Доступ к популярным ИИ-сервисам также входит в bee HIT (би ХИТ).

6. Собирайте саундтрек лета из песен, с которыми связаны яркие воспоминания

Добавляйте в плейлист треки, которые звучали в дороге, на прогулке, у воды или во время встреч с близкими. Спустя месяцы они смогут вернуть атмосферу этого лета. Безлимит на музыкальные сервисы позволит слушать любимую музыку без оглядки на трафик.

7. Снимите «сериал про лето»

Снимайте небольшие эпизоды с важными моментами, чтобы в итоге объединить их в памятное видео. Получившаяся короткометражка наверняка будет отлично смотреться под сохраненный плейлист с музыкой. Для загрузки видео пригодится большой пакет интернета.

8. Соревнуйтесь с близкими по количеству шагов

Устройте «битву шагов»: создайте чат с близкими и каждый день делитесь результатами из фитнес-приложений. В конце лета сравните статистику и выберите главного чемпиона по прогулкам.

9. Подключите Билайн

Чтобы воплотить эти идеи, Билайн предлагает жителям Ханты-Мансийского автономного округа попробовать свои услуги на выгодных условиях. Клиенты других операторов, присоединившиеся к Билайну, получат 1024 ГБ интернета ежемесячно, безлимитный доступ к популярным соцсетям, мессенджерам, музыкальным и видеосервисам, нейросетям, месту в облаке и другие опции всего за 250 руб/мес на полгода*.

*Новым абонентам при подключении с 19.03.26 по 14.06.26 к подписке bee HIT (би ХИТ). Через 6 месяцев стоимость подписки составит 590 руб./мес. Организатор, территория, подробнее: beeline.ru

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05 июня в 10:21, просмотров: 428, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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  9. ​7 мая – День радио. Что мы на самом деле знаем о радиоволнах? 3688
  10. Наш долг - бережно хранить память о героическом прошлом, воспитывать у молодёжи уважение к истории Отечества и быть достойными подвига победителей 3422

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