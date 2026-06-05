Сургут перевел городскую Доску Почета в электронный формат

В Сургуте городскую Доску Почета перевели в электронный формат. Теперь фотографии жителей, организаций и общественных объединений будут размещать на двух светодиодных экранах, сообщил глава города Максим Слепов.

Ежегодно в преддверии Дня России и Дня города на Доске Почета размещают фото сургутян, которые внесли особый вклад в развитие экономики, образования, культуры и спорта. Также там представляют организации и общественные объединения, значимые для города.

Перед официальным открытием Максим Слепов лично оценил выполненные работы. По его словам, экраны получились большими и яркими, изображение хорошо видно.

Среди новшеств — QR-код. Он будет вести на раздел портала администрации Сургута, где можно ознакомиться с дополнительной информацией о размещенных на Доске Почета людях и организациях.