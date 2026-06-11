Саксофонист из Ханты-Мансийска Олег Боровков присоединился к группе «Ленинград»

Саксофонист из Ханты-Мансийска Олег Боровков присоединился к текущему составу группы Сергея Шнурова «Ленинград». О новой работе музыкант рассказал корреспонденту ugra-news.ru.

Коллектив из Санкт-Петербурга пополнился тенор-саксофонистом из Югры. В группе также играют музыканты на гитаре, трубе, барабанах, баритон-саксофоне, клавишных и перкуссии.

«В группе все хорошо организовано, а благодаря менеджерам все очень четко по времени. Это очень удобно, ничего нигде не затягивается, все в тайминге. Музыканты все потрясающие. Ну, естественно, Сергей Владимирович очень крутой», — рассказал Олег Боровков.

Олег Боровков — выпускник Центра искусств для одаренных детей Севера. Его новый коллега и друг Дмитрий Горевой также учился в Ханты-Мансийске и сейчас играет в «Ленинграде» на баритон-саксофоне. «Я уже второй саксофонист из Ханты-Мансийска, потому что первый саксофонист — это Дмитрий Горевой, мы учились вместе в Ханты-Мансийске, в группе он играет на баритон-саксофоне», — отметил Олег Боровков.

Дмитрий Горевой присоединился к «Ленинграду» в сентябре 2022 года. Недавно он позвонил другу и предложил собирать вещи. «Такой шанс выпадает один раз в жизни», — объяснил решение присоединиться к группе Олег Боровков. Сейчас музыканты активно репетируют и готовятся к выступлениям. Ранее Олег Боровков был известен в Югре как участник группы JAZZ-Band.