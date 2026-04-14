Суд Сургута признал бывшего директора драмтеатра виновной в хищении бюджетных средств

Сургутский городской суд признал бывшего директора Сургутского музыкально-драматического театра виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении более 12 миллионов рублей через оформление фиктивных сотрудников, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры.

По данным ТАСС, речь идет о бывшем директоре театра Тамаре Лычкатой. Суд установил, что в период с 2012 по 2021 год она оформляла в штат так называемые «мертвые души» ‒ людей, которые фактически в учреждении не работали. Заработную плату, начисленную на их имена, она получала и тратила по своему усмотрению.

Как следует из материалов дела, деньги направлялись в том числе на организацию фуршетов, пошив костюмов для артистов и другие нужды.

Суд признал подсудимую виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей. При этом с учетом возраста, состояния здоровья, наличия наград и раскаяния наказание назначено условно ‒ с испытательным сроком два года.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Департамента культуры Югры. С осужденной взыскано более 12 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу ‒ на него подана апелляционная жалоба.

Ранее в театре выявлялись нарушения в сфере противодействия коррупции, трудового законодательства, закупок и финансовой дисциплины. В 2021 году с Лычкатой были прекращены трудовые отношения, однако позже она оспорила увольнение и добилась восстановления в должности режиссера, после чего вновь была уволена, добавляет ТАСС.

Также в 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора театра Александра Лычкатого ‒ родственника осужденной. В 2022 году суд признал его виновным в получении взятки и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, штрафа и запрета занимать руководящие должности.