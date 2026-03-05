16+
Власти Югры ищут подрядчика для капремонта большого участка трассы в Сургутском районе

​В Югре отремонтируют 32 км трассы Когалым- Покачи в Сургутском районе к октябрю 2027 года

Власти Югры ищут подрядчика для капремонта большого участка трассы в Сургутском районе
Фото Управления автомобильных дорог Югры

В Югре приступают к обновлению трассы Когалым- Покачи: Управление автомобильных дорог готовит к комплексному ремонту участок этой дороги в Сургутском районе. Конкурс на выбор подрядчика уже объявлен, контракт планируют заключить в течение месяца — до 2 апреля, сообщил канал «Стройкомплекс Югры».

Речь идет об отрезке протяженностью почти 32 км — с 127-го по 158-й километр. В сообщении отмечается, что на этот участок поступали жалобы от водителей. Диагностика показала колею, выбоины и просадки на покрытии, а также износ сигнальных столбиков.

Ремонт заявлен как комплексный: подрядчик должен уложить новое дорожное полотно, а также обновить элементы безопасности. На участке планируют установить барьерные ограждения, новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Работы проведут по окружной госпрограмме «Современная транспортная система». Завершить ремонт и сдать участок в эксплуатацию планируют к октябрю 2027 года.


нравится (1) не нравится (0)
05 марта в 08:36, просмотров: 526, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
05 марта в 14:47
Дорога Когалым-Покачи по сути внутрипромысловая дорога для нужд нефтяников. Проезжая по этой трассе не встретишь ни одного населенного пункта. Кто пользуются этой автодорогой? Жителей только Покачей? Вряд ли. Население города Покачи- 16-17 тысяч жителей. Покачи- вотчина ЛУКОЙЛ. Но за ремонт этой автотрассы взялось Правительство Югры и готово затратить на капремонт 2,2 миллиарда рублей из бюджета Югры. В то же время как на капитальный ремонт зданий в муниципалитетах Югры денег нет и они доходят до аварийного состояния. Можно бесконечно смотреть на горящий костёр, на то как работают другие люди и как в Югре бесконечно ремонтируют автодороги. Даже начали ремонт уже промысловых автодорог, впрочем числящихся за округом. В то же время за более чем 30 лет не построено ни одного км железнодорожных путей. Ни одного! Это есть махровый архаизм. Между тем исполнилось 70 лет с момента ввода в эксплуатацию (1956 г) первой узкоколейной железной дороги («сплавной») Кондинского леспромхоз: станция Луговая - правый берег Оби (западнее пот Октябрьский). Это был 1956 г и первая железная дорога в ХМАО. Потом появились жд Тавда-Сотник(ныне Устье-Аха) начало строительства 1959 год, окончание 1967г. Затем появилась железная дорога Ивдель- Обь, которая задумывалась как временная (лесовозная) сроком эксплуатации на 25-40 лет. Начало строительства жд Ивдель -Обь - 1959 г,, окончание 1967 г, Строительство жд Ивдель - Обь (Сергино - ныне Приобье) вела отдельная Познанское железнодорожная бригада Министерства Обороны СССР. Вот так до большой нефти в ХМАО через топи и болота были построены первые железные дороги. Сегодня Госплана нет и военных железнодорожных строителей в Югру не отправляют. Поэтому переключились на автодороги, которые тоже некогда строили военные строители. В частности в Сургуте дажа дислоцировалась Дорожно-строительная бригада из Мукачево (УССР). Но первые узкоколейки в Югре разобрали в 70-х годах. Все остальное в планах на «светлое будущее». Все грузоперевозки возложили на автотранспорт и автодороги. Поэтому образуется «колейность», ямы и колдобины, поэтому тратим миллиарды бюджетных рублей на поддержание автодорог между муниципалитетами в рабочем безаварийном состоянии. Альтернативы автодорогам нет считают в Правительстве Югры. Позволю не согласится. Нужна новая Транспортная стратегия Югры на период до 2050 г. А высвободившиеся средства от экономии на ремонте автодорог надо направить в города Югры, на капремонт школ, капремонт и реконструкцию зданий кинотеатров и Домов Пионеров, на строительство нового железнодорожного вокзала, на строительство Планетариев, театров и спортивно-культурно- зрелищных комплексов, на культурно-досуговые объекты дополнительного и внешкольного образования для детей и подростков.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	NULL

