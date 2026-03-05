​В Югре отремонтируют 32 км трассы Когалым- Покачи в Сургутском районе к октябрю 2027 года

В Югре приступают к обновлению трассы Когалым- Покачи: Управление автомобильных дорог готовит к комплексному ремонту участок этой дороги в Сургутском районе. Конкурс на выбор подрядчика уже объявлен, контракт планируют заключить в течение месяца — до 2 апреля, сообщил канал «Стройкомплекс Югры».

Речь идет об отрезке протяженностью почти 32 км — с 127-го по 158-й километр. В сообщении отмечается, что на этот участок поступали жалобы от водителей. Диагностика показала колею, выбоины и просадки на покрытии, а также износ сигнальных столбиков.

Ремонт заявлен как комплексный: подрядчик должен уложить новое дорожное полотно, а также обновить элементы безопасности. На участке планируют установить барьерные ограждения, новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Работы проведут по окружной госпрограмме «Современная транспортная система». Завершить ремонт и сдать участок в эксплуатацию планируют к октябрю 2027 года.