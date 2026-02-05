В Сургуте устраняют последствия излива воды на улице Гагарина

В Сургуте затопило проезжую часть на улице Гагарина из-за технологического нарушения на водоводе. Как сообщили в администрации города, излив воды произошел в районе дома № 24/1.

«В связи с технологическим нарушением на водоводе в районе ул. Гагарина 24/1 произошел излив воды. Аварийные службы СГМУП «Горводоканал», а также специалисты СГМУП «ДорРемТех» незамедлительно приступили к мероприятиям по локализации разлива и выявлению поврежденного участка. Восстановительные работы будут выполнены в кратчайшие сроки», − говорится в публикации.

Отключать потребителей от холодного водоснабжения не планируется. Вместе с тем власти предупреждают, что в близлежащих микрорайонах возможно временное ухудшение качества воды.

В этом случае жителям рекомендуют обращаться в «Горводоканал» через кнопку «Сообщить о проблеме» на официальном сайте предприятия или по телефону 45-65-44, а также в свою управляющую компанию.