Депутат Сургута прокомментировал итоги публичных слушаний по генплану

В Думе Сургута прошли публичные слушания по очередным корректировкам генерального плана города. Основной темой стала застройка − прежде всего этажность и плотность жилых кварталов, которые, по мнению жителей, растут быстрее, чем развивается городская инфраструктура.

Депутат Думы Сургута Алексей Кучин подтвердил корреспонденту siapress.ru: тенденция к росту многоэтажной застройки − не ощущение, а реальность. При этом он признал, что повлиять на общую градостроительную тенденцию непросто.

«Это сложно сделать, безусловно. Понятно, что есть заинтересованность в развитии многоэтажной застройки. Просто так остановить этот процесс действительно не просто − есть и объективные, и субъективные причины», − сказал депутат.

При этом парламентарий обратил внимание, что в корректировках генерального плана есть и положительные моменты. В частности, речь идет о 30-м микрорайоне, где долгое время оставался открытым вопрос со школами и детскими садами.

«Там приводится в порядок территория 30-го микрорайона. Это необходимо, чтобы начать проектирование школ и детских садов и в будущем приступить к их строительству. Кроме того, корректируются дороги, уточняется размещение различных объектов, в том числе снежных полигонов. Документ очень объемный − 109 поправок. Реально спорных вопросов там от силы десяток, а остальные изменения, на мой взгляд, скорее благотворно сказываются на жизни города», − пояснил Кучин.

Кстати, строительство социальных объектов в 30 микрорайоне Сургута планируют завершить к концу 2030 года. Почти четыре гектара отведены под сквер, семь гектаров предусмотрены под жилую застройку, оставшаяся территория предназначена для размещения социальных объектов.

Депутат также напомнил, что генеральный план − это «живой документ», который будет пересматриваться и дальше.

«Безусловно, изменения будут. Нам озвучили, что департамент архитектуры в следующем году планирует заходить на комплексные изменения генплана − проводить дополнительную исследовательскую работу и вновь выносить крупные поправки», − добавил он.

Отметим, что по итогам публичных слушаний все предложения горожан и замечания депутатов оформят и направят на рассмотрение специальной комиссии. Позже она примет решение, какие из них будут учтены при дальнейшей корректировке генерального плана Сургута.

