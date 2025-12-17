В Сургуте прошли важные слушания о планировке города

В Сургуте обсудили очередные корректировки генерального плана города. Публичные слушания, которые прошли накануне в думе, длились почти четыре часа и собрали десятки активных горожан, рассказывает sitv.ru. Как и в прошлые годы, обсуждение главного градостроительного документа вызвало оживлённую дискуссию – от этажности застройки до судьбы социально значимых объектов.

Одним из первых к микрофону вышел житель города, депутат думы, Алексей Кучин. На время выступления он снял депутатский значок, подчеркнув, что говорит как рядовой сургутянин, которого беспокоит перекос в сторону многоэтажной застройки. «Посмотрим на соотношение функциональных зон в генплане, нынешнем едином документе. Соответственно, зона Ж1 — это ИЖС, которому отводится 14 процентов, зона Ж2 (дома в 3–4 этажа) — составляет 7 процентов, зона Ж3 (до 8 этажей) — 25 процентов, а Ж4 (10 и выше этажей) — уже 53 процента», — отметил Алексей.

Тема этажности и плотности застройки стала одной из ключевых. Жители высказывали опасения, что существующая инфраструктура – дороги, школы, детские сады, поликлиники – не выдержит дополнительной нагрузки при активном росте высотного жилья, особенно в западной и восточной частях города.

Так, жительница ЖК «Возрождение» на улице Мелик-Карамова Альбина Зиборова напомнила, что развитие отдельных территорий опережает создание социальной инфраструктуры: «Строим микрорайон 27А и пойму застраиваем — то есть это целых два микрорайона, а больницы нет, школа маленькая. Куда деться людям, которые будут там жить? Сегодня активно включается многоэтажная застройка, а вот думать о том, что мы будем делать с этими объектами — это будет завтра».

Не менее острой стала тема будущего частного сектора и микрорайонов с индивидуальной застройкой. Учитывая курс региона и города на комплексное развитие территории, многие домовладельцы не понимают, стоит ли вкладываться в реконструкцию и отделку жилья, если в перспективе участок может попасть под КРТ. Жительница 29-го микрорайона Татьяна Амирова призналась, что её семья находится в подвешенном состоянии: дом реконструирован, но отделка не завершена именно из-за неопределённости с планами застройки.

Отдельный блок вопросов был посвящён социальным объектам – школам, детским садам, учреждениям дополнительного образования и культуры. Часть горожан и депутатов насторожило, что в проекте корректировок с карты города исчезает сразу несколько объектов допобразования и культурно-досуговых площадок.

Депутат думы Сургута Дина Биглова-Фатова обратила внимание на то, что такие решения противоречат задаче создавать комфортную городскую среду: «В предложенных поправках массово исключаются социальные объекты, например культурно-досугового типа, культурно-просветительского назначения. Хотелось бы понимать, какие есть для этого основания? И по возможности от этой стратегии надо уходить, потому что мы стремимся к тому, чтобы город был комфортным для детей и досуговые учреждения по возможности не исключались».

В мэрии пояснили, что большинство социальных объектов не ликвидируются, а переносятся на другие площадки, исходя из обновлённых подходов к планированию. Тем не менее, по данным администрации, четыре объекта действительно выпали из схемы.

По итогам обсуждения предложения горожан и замечания депутатов будут оформлены и направлены на рассмотрение специальной комиссии. Именно она определит, какие поправки по итогам публичных слушаний будут учтены при дальнейшей корректировке генерального плана Сургута.