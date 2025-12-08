Обзор масштабных изменений в планировке Сургута – часть первая

В Сургуте готовятся масштабные поправки в «Единый документ территориального планирования» который пришел на смену Генеральному плану.

Напомню, в прошлом году в Сургуте был принят новый Единый документ территориального планирования, но не прошло и года, как в него предлагается внести около 100 поправок, многие из них являются крайней важными и затрагивают интересы большого количества горожан. В связи с чем настоятельно призываю горожан принять активное участие в публичных слушаниях посвященных предлагаемым изменениям. Поправок много, материалы выложены на сайте администрации.

Попробую помочь разобраться в происходящем, здесь я проведу обзор наиболее значимых изменений, это займет несколько постов. Итак, первая часть, поехали.

1. Вносятся поправки под КРТ Ядра центра города, вся общественно деловая застройка переводится под многоэтажную жилую застройку (Ж4).

2. В зоне будущего КРТ устанавливаются значки для социальных объектов: «Петрушка», Городской культурный центр, детский сад, школа и спортивный комплекс.

3. Еще одна площадка под будущее КРТ планируется в 27А микрорайоне (за КСК «Геолог») для этого все окружающие зоны переводятся в зону многоэтажной застройки.

4. В этих же целях исключаются с территории 27А микрорайона Дошкольное учреждение, учреждение дополнительного образования, спортивный объект и объект культурно-просветительсекого назначения, емкость школы уменьшается с 1500 до 1100 мест, зато суммарная емкость садиков увеличивается с 280 до 430 мест.

5-6. 43 микрорайон (ул. Крылова – Усольцева) вместо малоэтажной застройки и ИЖС застройщик запрашивает обширную зону высотного жилья, окончательно формируя облик района с плотной и застройкой 10+ этажей, уточняются данные по соцобъектам.

7. Уточняются показатели для школы и садика в районе бывшего совхоза «Северное», ранее переведенного в зону высотной жилой застройки.

8. Разрешится судьба многострадального здания судмедэкспертизы на улице Каролинского. Здесь предлагается построить учебный комплекс для студентов-медиков СурГУ.

9. «Пойма – 4» (между ЖК «Возрождение» и Югорским трактом). Застройщик запрашивает изменение зоны с малоэтажной на высотную. Так же уточняет информацию по социальным объектам. Напомню, этот участок был выделен компании «Брусника» в качестве платы за достройку домов и паркингов обманутых дольщиков.

10. Микрорайон 50 (между Тюменским трактом и улицей Киртбая). Застройщик запрашивает изменение зоны с малоэтажной на высотную, исключает объект дополнительного образования и культурно-просветительского назначения. Уточняется емкость школы и садика.

Слушания по этим вопросам пройдут 15 декабря в 18:00 в зале заседаний Думы города Сургута (ул. Восход д.4), вход свободный, при себе необходимо иметь паспорт!

Дорогие сургутяне, от вашей активной гражданской позиции зависит будущее нашего города, принимайте участие в слушаниях и высказывайте свое мнение по вынесенным вопросам!

