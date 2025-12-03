Планы дорожных работ в Сургуте на 2026 год озвучил депутат Думы

В 2026 году в Сургуте планируют отремонтировать сразу несколько ключевых магистралей и внутриквартальных проездов. Список участков, которые попадут в новую дорожную кампанию, корреспонденту siapress озвучил депутат Думы города Алексей Кучин.

Какие улицы запланированы к ремонту

В перечень магистральных дорог на 2026 год вошли:

Нефтеюганское шоссе − от улицы Маяковского до ГРЭСовского кольца

Проспект Ленина − от Декабристов до Майской и от дома №35 до Университетской

улица Электротехническая

бульвар Свободы

автодорога к СНТ «Черемушки»

улица Профсоюзов − от Ленина до Лермонтова и от Островского до Маяковского

Тюменский тракт − от Белого Яра до улицы Юности

улица Музейная

улица Энгельса

улица Дзержинского

улица Федорова

Внутриквартальные проезды

Кроме крупных улиц, ремонт запланирован на внутриквартальных территориях:

между улицами Аэрофлотская и Автодорожная

у дома №29 на проспекте Ленина и детского сада «Мальвина»

между улицами Кукуевицкого и Дзержинского

на улице Толстого − дома 16, 16/1 и 24

в 20а микрорайоне около детского сада «Белочка»

на улице Островского − дома 21/1 и 9/1

Как отмечает Кучин, список формируется исходя из состояния дорог и финансовых возможностей.

«Каждый год формируется дорожная компания, выбираются участки, которые больше всего нуждаются в ремонте. Исходя из имеющихся средств, на будущий год объем работ будет чуть меньше, чем в этом сезоне, поэтому в план попали самые проблемные участки», − рассказал депутат.

В своем избирательном округе, по словам парламентария, большая часть дорожных задач уже выполнена.

«В этом году у нас завершен Комсомольский проспект, практически закончена Югорская улица, отремонтировали Мелик-Карамова. В целом дороги сейчас в хорошем состоянии», − подчеркнул он.

Оставшиеся работы связаны с благоустройством и устранением недочетов:

«По Югорской нужно завершить благоустройство в рамках контракта на 2025 год. А на проезде Мунарева подрядчик не успел выполнить все в срок, поэтому весной будут доделывать парковки, съезды и озеленение».

Особое внимание депутат уделил проезду Мунарева.

«Я доволен тем, что там наконец появился асфальт − его не было более 20 лет. Но качество работ сейчас сложно оценить из-за снега. Настоящую картину увидим весной: есть вопросы по съездам и лужам, нужна нормальная парковка, благоустройство», − отметил Кучин.

Комплексную оценку работ в этом районе будут давать летом 2026 года, когда подрядчик выполнит все взятые обязательства, добавил парламентарий.

Напоминаем, что ремонт проезда Мунарева стал толчком и для решения судьбы многострадального долгостроя.

«Видимо, когда вместо болота появилась полноценная улица, бизнес это воспринял как сигнал. Собственник долгостроя на Мунарева, 2 вынес вопрос на публичные слушания − планируется перевести эту зоны под магазины. Это значит, что вместо заброшки, на которую жалуются жители, появится еще один торговый объект», − заявил депутат.

Напомним, движение по проезду Мунарева уже открыто, основные дорожные работы завершены, впереди − финальный этап благоустройства.