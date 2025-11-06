Ремонт проезда Мунарева в Сургуте подошел к концу

Движение по проезду Мунарева запущено. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. По его словам, дорогу, которую сургутяне ждали много лет, ввели после завершения основного комплекса работ.

Проект относился к числу сложных: строительно-монтажные работы шли с 2023 года и по ходу реализации потребовали корректировки. На объекте полностью выполнены инженерные сети — ливневая канализация и наружное освещение, уложено трёхслойное асфальтобетонное покрытие, смонтированы бортовые камни. Завершение работ по тротуарам и благоустройству территории запланировано на 2026 год.

Глава добавил, что в ближайшее время планируется полноформатный запуск движения ещё по двум направлениям — новому участку улицы Усольцева и улице Тюменской. По словам градоначальника, дорожные планы на будущий год «верстаются более масштабными», что позволит продолжить повышение транспортной связности и разгрузку магистралей в восточной части Сургута.