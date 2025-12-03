В Сургуте возьмутся за проблемный долгострой на Мунарева

В Сургуте планируют достроить известный долгострой на проезде Мунарева − объект, который находился в незавершенном состоянии более 15 лет. По информации «Сургутской трибуны», завершить строительство намерены в течение ближайших двух лет. Об этом стало известно на публичных слушаниях, прошедших в Думе города накануне.

Незавершенное здание пристроено к жилому дому и на протяжении многих лет вызывало недовольство жителей. Как напомнил депутат Алексей Кучин, люди регулярно жаловались на промерзание квартир из-за холодных стен недостроя, а также на небезопасное состояние ограждений, через которые свободно пролезали дети, подростки и лица асоциального поведения.

«Регулярно поступали жалобы от жителей домов на состояние ограждений, подтопления, промерзающие жилища... Кардинально решить все вопросы можно было только введением в эксплуатацию встроенного помещения. И вот наконец вместе с благоустройством проезда и здесь наметился прогресс», − ранее отмечал парламентарий.

Между тем, разрешение на строительство здания было выдано еще в 2007 году. Инвестор успел возвести каркас и частично достроить стены, но затем проект оказался заморожен. Все это время объект находился в подвешенном состоянии: здание разрушалось, а его владелец формально сохранял права на объект.

В 2025 году участок с долгостроем выкупил новый собственник, который заявил о намерении довести строительство до конца. Следующим этапом станет техническая экспертиза здания − специалисты оценят состояние конструкций и вынесут вердикт о возможности достройки.

Если обследование покажет, что здание пригодно для продолжения работ, владелец подготовит новый проект − на это, по предварительным оценкам, уйдет три-четыре месяца. После согласования документации с администрацией города он сможет приступить к завершению строительства. В случае если эксперты признают конструкцию аварийной, объект либо снесут, либо усилят.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич сообщил, что при реализации проекта возможно обустройство дополнительных парковочных мест рядом с будущими магазинами.

Напоминаем, ранее в Сургуте открыли движение по проезду Мунарева. Дорогу, которую сургутяне ждали много лет, ввели после завершения основного комплекса работ.