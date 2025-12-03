В Сургуте на пожаре в СТСН «Урожай» обнаружено тело мужчины

В Сургуте при пожаре в частном доме погиб мужчина. Возгорание произошло около 19:00 в СТСН «Урожай». Когда первые пожарные подразделения прибыли на место, деревянный жилой дом площадью 48 квадратных метров уже был полностью охвачен огнем, сообщили в МЧС России по ХМАО.

«Пожар локализован в 19:24, открытое горение ликвидировано в 19:36. От МЧС России привлекались пять единиц техники и 20 человек личного состава. В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни. Все обстоятельства происшествия устанавливаются дознавателями МЧС России и следователями СУ СКР по ХМАО-Югре», − говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о простых правилах пожарной безопасности, которые помогут избежать трагедий:

– следить за состоянием электропроводки и розеток;

– не оставлять включенные обогреватели без присмотра;

– не перегружать удлинители;

– держать эвакуационные проходы свободными;

– хранить горючие материалы вдали от источников тепла;

– при первых признаках возгорания немедленно звонить по номеру 112.

Ранее в Сургуте произошел пожар в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1». В огне погибли восемь человек, включая четверых детей.

Где сегодня опаснее всего, как действовать в экстренной ситуации и на что обратить внимание горожанам в новогодние праздники − в эфире siapress.ruрассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Андрей Рачёв.