Югорчане выпустили молодь нельмы в Иртыш в рамках экологической акции

В Ханты-Мансийске юные жители города и гости XXX Международного телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить» выпустили молодь нельмы в реку Иртыш. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам главы региона, участие детей в таких акциях помогает не только восстанавливать биоразнообразие Обь-Иртышского бассейна, но и формирует бережное отношение к природе родного края.

С 2019 года в водоемы Югры в рамках проекта «Сохранение сибирского осетра» выпустили более 179 млн мальков ценных и особо ценных видов рыб.

Среди них свыше 21 млн мальков сибирского осетра и около 3 млн нельмы. Эта работа направлена на сохранение рыбных ресурсов и восстановление экосистемы рек региона. Руслан Кухарук поблагодарил специалистов рыбоводных заводов, экологов, волонтеров и жителей Югры, которые участвуют в природоохранной деятельности.