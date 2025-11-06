Число жертв пожара в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом выросло до восьми

Количество жертв трагического пожара в СНТ «Прибрежный-1» под Сургутом увеличилось до восьми. Сегодня, 6 ноября, в больнице скончался мужчина, получивший многочисленные ожоги при спасении из горящего дома, сообщил глава города Максим Слепов.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Администрация Сургута взяла на себя организацию похорон семьи сургутян. Спасшимся оказываем всестороннюю помощь. Горожане откликнулись на призыв местного отделения партии «Единая Россия» и буквально за день собрали вещи и предметы быта для семьи», ‒ написал Слепов в своих соцсетях.

Пожар в садово-огородническом товариществе «Прибрежный-1» произошел ночью 5 ноября. В огне погибли семь человек, включая четверых детей. Еще двое успели выбраться из окна второго этажа ‒ 17-летняя дочь семьи Соня и ее молодой человек. Пострадавший мужчина, отец семейства, получил ожоги 75% тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

По данным телеканала «Мегаполис Сургут», выжившая Соня сейчас находится в Центре помощи семье и детям, с ней работают психологи.

По предварительной информации, возгорание началось в бойлерной, где использовалось печное оборудование. В очаге пожара также обнаружены электронные приборы. Специалисты рассматривают версии нарушения правил эксплуатации печного и электрооборудования.

Расследованием причин трагедии занимаются дознаватели МЧС и следователи СУ СКР по Югре.