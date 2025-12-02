​В сургутской школе № 27 произошло возгорание, учащихся экстренно эвакуировали

Пожар в одной из школ Сургута стал причиной оперативной эвакуации учеников и сотрудников. Как сообщили в пресс-службе МЧС Югры, возгорание произошло в одном из кабинетов школы № 27: сначала загорелся светильник, после чего огонь перекинулся на стул, парту и линолеум. Пожару придан ранг вызова №1, огонь оперативно локализовали, пострадавших нет.

В администрации Сургута уточнили, что возгорание в МБОУ СОШ № 27 зафиксировали в 10:20. По предварительным данным, причиной стал короткий замыкание светильника. Уже в 10:33 очаг пожара был ликвидирован. На месте сработала система оповещения, персонал организовал вывод детей из здания.

Всего из школы эвакуировали 480 учащихся и 46 сотрудников. Детей временно разместили в соседнем спортивном комплексе, а после завершения работы пожарных им разрешили забрать личные вещи и отправиться домой. Учебный процесс до конца дня перевели в дистанционный формат.

Очно занятия в школе № 27 планируется возобновить 3 декабря 2025 года. Тем временем причины возгорания и все обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Департамент образования администрации Сургута проводит проверку по факту случившегося, особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности и исправности электросетей и оборудования в образовательном учреждении.