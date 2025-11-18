В Сургуте оштрафовали двух молодых людей за дрифт на парковке с человеком на крыше

В Сургуте полицейские оштрафовали водителя и его пассажира, устроивших опасное шоу на парковке у магазина. Молодой человек залез на крышу движущегося автомобиля, пока водитель выполнял маневры, в том числе дрифт, пишет stribuna.ru.

На водителя 2004 года рождения составили четыре протокола по различным статьям КоАП РФ. Его пассажир 2005 года рождения привлечен к ответственности за нарушение ПДД лицом, участвующим в дорожном движении.

«С молодыми людьми провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий, которые создают реальную угрозу для их жизни и здоровья, а также для безопасности других людей», — уточнили в ведомстве.

Поводом для разбирательства стала видеозапись, обнаруженная в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров: на кадрах зафиксированы грубые нарушения ПДД, на которые сотрудники полиции оперативно отреагировали.