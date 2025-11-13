16+
​Железнодорожный вокзал Сургута откроют в 2027 году

В Сургуте продолжают строить новый железнодорожный вокзал

​Железнодорожный вокзал Сургута откроют в 2027 году
Фото: siapress.ru

Обновленный железнодорожный вокзал в Сургуте планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. На сегодняшний день объект уже получил положительные заключения госэкспертизы технической части и сметной стоимости проекта. Об этом корреспонденту siapress.ru стало известно в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«По итогам текущего года на объекте планируется завершение работ по устройству монолитного каркаса, несущих стальных конструкций кровли, части ограждающих конструкций стен, по прокладке наружных сетей водопровода, теплотрассы, канализации. Планируемый срок ввода в эксплуатацию ‒ 2027 год. По итогам реализации объект будет представлять собой транспортно-пересадочный узел, соответствующий современным требованиям для обеспечения комфортного и безопасного обслуживания пассажиров», ‒ указали в сообщении.

После завершения работ площадь вокзала увеличится на 41%, а пассажировместимость ‒ удвоится. Пассажиры смогут пользоваться крытым надземным переходом с выходами на платформы. Он будет оснащен лифтами и полностью адаптирован для маломобильных граждан.

Напомним, ж/д вокзал планировали достроить к концу 2026 ‒ началу 2027 года. В настоящий момент конкретной даты не известно.

Также власти Югры попробовали ускорить строительство сургутского ж/д вокзала через Совет Федерации.


Сегодня в 16:43, просмотров: 204, комментариев: 0
последние комментарии читаемые комментируемые

